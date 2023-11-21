"Майдан-3" вже триває, – Світан сказав, чому у Путіна не вийде посіяти розкол в Україні

Росія намагається завдати ударів Україні не тільки на полі бою, але розвалити нашу державу зсередини. Для цього в Кремлі вигадали операцію з дестабілізації України під назвою "Майдан-3", яка передбачає усунення від влади Володимира Зеленського.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що плани росіян не здійсняться, тому що в Україні діють демократичні засади. Путіну ж, замість того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, краще подумати про збереження власної влади.

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Українці самі розберуться

Десята річниця Майдану відзначається 21 листопада 2023 року. Роман Світан згадав, як він разом зі своїми товаришами 2 грудня 2013 року вже був на Майдані.

Той Майдан, за його словами, якраз і був проти Росії та російського ставлення до людей – коли влада Януковича 30 листопада 2013 року розігнала дубинками дітей. Україна тоді піднялась проти такого підходу саме росіян, а Віктор Янукович був "шестіркою" Росії – як сьогодні Алєксандр Лукашенко.

"Майдан-3" у росіян вже вийшов, він вже триває – лінія фронту у 1200 кілометрів. Це продовження "Майдана-1". Ми почали 10 років тому ліквідацію росіян і продовжуємо зараз,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Саме тому Владіміру Путіну краще думати про себе, а не про українську владу. Українці, на думку Світана, самі розберуться зі своєю владою, і нам для цього не потрібен зовнішній вплив.

Роман Світан припустив, чи можлива в Україні реалізація російського плану "Майдан-3": дивіться відео

Чого прагне Путін

Крім того, в Україні зараз створено правове поле, працюють механізми демократії, хоча їх ще й потрібно удосконалювати. Тому влада в Україні зміниться відповідно до нашого законодавства та під час демократичних виборів.

Проте поки триває війна, вибори краще не проводити. Владу, на думку військового експерта, потрібно змушувати виконувати певні дії, не допускаючи політичних ігрищ всередині країни, яка воює. Політичні механізми протидії можуть розірвати єднання народу, влади та армії, а Путіну це якраз і потрібно.

"Українці – мудрий народ і він сам розбереться у всьому без зовнішньої допомоги", – наголосив Роман Світан.

Більше важливих заяв Володимира Зеленського

Президент вважає, що Україна має право ліквідувати Путіна. Він пояснив, що під час війни "Україна має всі права захищати свою землю", а тому якщо з'явиться можливість ліквідувати очільник Кремля, наші сили можуть нею скористатися.

В Кремлі відповіли на цю заяву Зеленського, зазначивши, що Україна буцімто вже вчиняла "словесні замахи" на російського президента на "найрізноманітніших рівнях". Однак, за словами речника Путіна – Дмітрія Пєскова, у нашій держави нібито "нічого не вийде".

Водночас Володимир Зеленський розповів, що принаймні 5 – 6 разів існували загрози його вбивства, які попередили українські спецслужби. За його словами, під час першого замаху він "не знав, що з цим робити" та мав відчуття, як при першому спалаху Covid. Однак згодом почав ставитись спокійніше до нової інформації про групи, які прибули до України, щоб "спробувати скоїти замах" на нього.