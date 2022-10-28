"Таке вже не вперше": наскільки небезпечні афганські командос, яких вербують вагнерівці

Російська ПВК "Вагнера" шукає бійців, які здатні поповнити її лави. Тепер ця приватна військова компанія намагається завербувати афганських спецпризначенців для війни проти України.

Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що ця ПВК уже не вперше займається вербуванням найманців за кордоном.

Зверніть увагу "Живуть по 3 дні": яка боєздатність російських мобілізованих

Чому ПВК "Вагнера" вербує афганських спецпризначенців

Мусієнко зазначив, що вагнерівці зазнали значних втрат у війні з Україною та суттєво зменшили свою боєздатність. Наразі це вже не та приватна військова компанія, яка була приблизно рік тому.

Сама ПВК "Вагнера" деградувала – вона постійно знижувала вимоги та критерії, які необхідні для участі в цій організації. Якщо раніше вона набирала тих, хто мав бойовий досвід, то тепер дійшла до вербування в'язнів.

Це ж не перший раз вербування оголошується,

– сказав Мусієнко.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, раніше таке вербування відбувалося в країнах Близького Сходу, наприклад, у Сирії, в Лівані та в Іраку, а також у деяких країнах Африки, де безпосередньо були присутні найманці ПВК "Вагнера".

Наскільки небезпечні афганські командос, яких вербують вагнерівці для війни в Україні: дивіться відео

Наскільки небезпечні афганські командос

Мусієнко зауважив, що спецпризначенці є найефективнішим та найбоєздатнішим крилом їхньої афганської армії. Коли наступали таліби, то саме ці командос воювали й чинили їм опір.

Водночас, за його словами, їхній бойовий досвід зводиться до протистояння талібам. Це протистояння не мало постійної тенденції, а свої навички та уміння вони продемонстрували головним чином лише тоді, коли "Талібан" пішов захоплювати владу в Кабулі.

В іншій частині якоїсь боєздатності, якогось досвіду ними не було продемонстровано. Тому ось на це можна зробити акцент як на характеристику, скажімо, негативну для них,

– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.

Тому що, додав Мусієнко, величезного бойового досвіду в них немає. Але з тих бойових дій та навчань, які пройшли ці командос, вони все ж мають якийсь досвід.

Набір до армії Росії: що відомо