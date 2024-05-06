"Це абсурд": Галущенко стурбований наміром росіян запустити ЗАЕС, він попередив про небезпеку
Джерело:Міністерство енергетики України
Ще у квітні 2024 року Росія повідомила МАГАТЕ про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС. У Міненерго висловили побоювання з цього приводу
На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту. Тому, цивілізований світ повинен не допустити реалізації окупантами відповідного сценарію. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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Запуск станції росіянами – абсурд
Герман Галуженко заявив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких станом на зараз російські загарбники не допускають на територію Запорізької атомної електростанції.
Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців в Росії й привезуть на станцію, то це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції – це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського та, звісно, міжнародного права,
– сказав він.
Ба більше, очільник Міненерго наголосив на низці суттєвих технічних проблем на окупованому об’єкті, зокрема на завершенні термінів використання ядерного палива та відсутності достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.
"Проблема з постачанням води на станцію постала після знищення росіянами Каховської дамби. І якщо води в охолоджувачах вистачає, щоб шість блоків перебували у неробочому режимі, то для запуску ЗАЕС потрібні зовсім інші обсяги води", – пояснив міністр.
Посадовець також додав, що спроби окупантів забезпечити потреби станції водою шляхом розробки свердловин також не відповідає жодним стандартам.
Росія постійно здійснює провокації на ЗАЕС: коротко
- Днями у розвідці заявили, що окупанти використовують ударні безпілотники над Запорізькою АЕС. Ворог навмисно обладнав пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора атомної електростанції.
- Раніше у Генштабі повідомили, що Росія планує операцію на ЗАЕС під фальшивим прапором. Зокрема, захисники вказали, що за останні тижні країна – агресорка вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання дронів.
- Зокрема, у квітні фахівці МАГАТЕ повідомляли про те, що на території станції здетонував безпілотник. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі стурбований такою бойовою активністю у цій зоні. Тоді російські пропагандистські ЗМІ уже встигли поскаржитися, що ЗСУ нібито атакували купол 6-го енергоблока.