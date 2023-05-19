Росія запустила серіал "полювання за Patriot", – політтехнолог про збільшення нічних обстрілів

Російські окупанти активізували нічні обстріли по Україні з метою знищити зенітно-ракетні комплекси Patriot. Вдасться ворогу це чи ні – він повідомить своє населення про "успішно виконане завдання".

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, росіяни запустили новий серіал "Полювання на Patriot", тому що "Сталінград-2: взяття Бахмута" для них поступово провалюється.

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"Ми бачимо, що вони там геть збожеволіли вже. Цілі мені зрозумілі – вони запустили новий серіал "Полювання на Patriot". Серіал "Сталінград-2: взяття Бахмута" для них поступово завершується, тому придумали новий", – сказав Тизенгаузен.

Мета масованих обстрілів з боку Росії

На думку політтехнолога, масовані обстріли, зокрема Києва, мають дві мети:

знищити Patriot, який захищає небо;

завдати удару по центрах ухвалення рішень: по Верховній Раді, Міноборони, урядовому кварталу, СБУ.

"Це для того, щоб здійснити запізнілий акт відплати, який вони обіцяли після удару безпілотників по Кремлю", – пояснив Тизенгаузен.

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Політтехнолог зазначив, що за будь-якого розвитку подій росіяни повідомлять про "знищення" всіх систем Patriot однією ракетою. Але це їх не врятує ані від контрнаступу, ані від поразки в цій війні.

MIM-104 Patriot – зенітно-ракетний комплекс, який використовують армія США та кілька союзних держав.

Характеристики ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

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