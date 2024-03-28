Росія хотіла тотального блекауту в Україні, – Галущенко про масовану атаку 22 березня

Ворог 22 березня завдав одного з наймасованіших ударів по Україні й енергетиці загалом. Випустивши 151 ціль, Росія прагнула спровокувати в країні тотальний блекаут.

Про це на брифінгу у Харкові заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він наголосив, що ворог завдав колосальних збитків масованою атакою 22 березня.

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"Мета ворога – тотальний блекаут"

Галущенко заявив, що під час масованої атаки 22 березня окупанти атакували підстанції по всій країні, аварійні відключення відбулися майже у половині областей України. За словами міністра енергетики, від початку повномасштабного вторгнення атака 22 березня 2024 року стала наймасштабнішою: ворог запустив 151 засіб ураження одночасно.

Наслідки цієї атаки відчули жителі 12 областей України. Галущенко наголосив, що окупанти прицільно атакували об'єкти теплової та гідрогенерації по всій Україні. Ця масована атака вплинула на всю систему, однак тотального блекауту вдалося уникнути.

Хороша новина в тому, що система стабільна і вона цілісна. Бо метою цієї атаки було якраз не просто влучити в якусь ТЕЦ чи підстанції. Метою був тотальний блекаут держави. Те, що ми жили без обмежень всю зиму, зі світлом і теплом – це не тому, що атаки не відбувалися. Вони відбувалися, але мали більш регіональний характер,

– наголосив Галущенко.

Міністр додав, що наймасштабніші руйнування – в Харківській області. Там під атакою опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії. Наразі складно оцінити, які наслідки для енергосистеми з фінансового погляду. ЗА словами Галущенка, мовиться про мільярди гривень.

"Зараз ми ще не маємо повної верифікації. Працюють відповідні служби 24 на 7, щоб ми отримали найшвидше доступ до обладнання. Розберемо ці завали, подивимося, зрозуміємо наслідки, зрозуміємо це в грошах", – заявив міністр.

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