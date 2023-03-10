Ціна менша, ніж шкода для Ірану: чи продасть Тегеран ракети Москві
За даними видання Financial Times, Росія утримується від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності. Адже це може спровокувати надання Україні від США довгоочікуваної ракетної системи ATACMS дальністю 300 кілометрів.
Однак Іран теж може побоюватись передавати Росії балістичні ракети, щоб не отримати нові санкції з боку Заходу. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
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Іран не буде спустошувати свої склади
Він припустив, що іранська влада може вважати, що ціна, яку вона отримає за ці ракети, буде меншою, ніж шкода, яку зазнає в результаті їх продажу.
За словами Данилова, Іран не був готовий до продажу ракет Росії, а лише для обговорення цієї теми, щоб торгуватися та тягнути час.
Очевидно, що Москва надіслала запит на постачання ракет ще в травні минулого року, коли почалися переговори з Іраном по продажу БпЛА. Швидше, це не Росія побоюється того, що у нас з'являться далекобійні ракети, а іранці наслідків для себе,
– наголосив експерт.
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Також з'явилася інформація, що Іран таємно передав близько 100 мільйонів куль та 300 тисяч снарядів Росії, а ще нелетальні засоби, зокрема каски та бронежилети.
Очевидно, що це єдине, чим Іран може допомогти Росії. Але питання в тому, чи буде Тегеран надалі постачати – особливо снаряди,
– вважає заступник директора Центру близькосхідних досліджень.
На його думку, враховуючи безпекову ситуацію, в якій перебуває Іран, навряд він буде спустошувати свої склади.
"Надалі будуть постачання, але не масштабні", – резюмував Сергій Данилов.
Співпраця Ірану та Росії: думка аналітиків
- Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов наголосив, що росіяни не тільки розплатилася з Іраном за зброю готівкою, щоби обійти санкції, вони ще за свої гроші в Ірані будують атомну електростанцію. Він припустив, що Росія може передати іранцям навіть тактичну ядерну зброю.
- Політолог Андрій Вігірінський вважає, що Захід міг попередити Москву, що вони нададуть Україні ракети ATACMS, якщо Іран почне постачати Росії балістичні ракети, і вона буде завдавати їми удари по території України.
- Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус відзначив, що Іран не буде допомагати Росії просто так, а буде висувати країні-агресорці свої вимоги. Ус розповів: за інформацією Саудівської Аравії, Іран готує агресію проти них. Також Іран допомагає хуситам, які воюють проти Саудівської Аравії. Тому ракети можуть знадобитись Ірану.