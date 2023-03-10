Ціна менша, ніж шкода для Ірану: чи продасть Тегеран ракети Москві

За даними видання Financial Times, Росія утримується від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності. Адже це може спровокувати надання Україні від США довгоочікуваної ракетної системи ATACMS дальністю 300 кілометрів.

Однак Іран теж може побоюватись передавати Росії балістичні ракети, щоб не отримати нові санкції з боку Заходу. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

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Іран не буде спустошувати свої склади

Він припустив, що іранська влада може вважати, що ціна, яку вона отримає за ці ракети, буде меншою, ніж шкода, яку зазнає в результаті їх продажу.

За словами Данилова, Іран не був готовий до продажу ракет Росії, а лише для обговорення цієї теми, щоб торгуватися та тягнути час.

Очевидно, що Москва надіслала запит на постачання ракет ще в травні минулого року, коли почалися переговори з Іраном по продажу БпЛА. Швидше, це не Росія побоюється того, що у нас з'являться далекобійні ракети, а іранці наслідків для себе,

– наголосив експерт.

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Також з'явилася інформація, що Іран таємно передав близько 100 мільйонів куль та 300 тисяч снарядів Росії, а ще нелетальні засоби, зокрема каски та бронежилети.

Очевидно, що це єдине, чим Іран може допомогти Росії. Але питання в тому, чи буде Тегеран надалі постачати – особливо снаряди,

– вважає заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

На його думку, враховуючи безпекову ситуацію, в якій перебуває Іран, навряд він буде спустошувати свої склади.

"Надалі будуть постачання, але не масштабні", – резюмував Сергій Данилов.

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