У Росії назвали термін, до якого збираються добудувати й запустити "Північний потік-2"

Російська влада вважає, що завершити будівництво "Північного потоку-2" вдасться вже до кінця 2021 року. Тоді проєкт буде готовий до введення в експлуатацію.

Про терміни завершення газопроводу, який Москва будує, аби транспортувати газ в Європу в обхід України, розповів віцепрем'єр Росії Олександр Новак.

Читайте також МВС не виключає провокацій з боку Росії після запуску "Північного потоку-2"

Росія про плани щодо "Північного потоку-2"

Російська влада переконана, що після завершення будівництва газопровід почнуть використовувати за призначенням.

Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проєкт буде введений в експлуатацію,

– заявив Новак.

Нагадаємо, днями Володимир Путін оголосив про успішне завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2". Водночас у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що навіть після цього транзит газу Україною продовжиться.

"Північний потік-2": останні новини

Будівництво російського газопроводу тривалий час блокували санкції США. Однак нещодавно Вашингтон призупинив обмеження проти "Північного потоку-2".

Джо Байден вважає подальші обмеження к онтрпродуктивними , адже газопровід побудований вже на 95%.

Водночас США включили в список санкцій російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".

. "Північний потік-2" передбачає будівництво 2 ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубічних метрів на рік. Трубопровід пролягає від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.