Росія кличе людей з окупованих територій на службу в свою армію

У Росії кличуть до служби в армії людей з окупованих територій України. Держава-агресорка каже, що це, мовляв, добровільно.

Ростовський облвійськкомат прийме та поставить на облік охочих. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький.

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Таку пропозицію висунули так званим "громадянам Росії". Однак більшість українців на окупованих територіях мають російські паспорти.

Кремль знову торочить про "захист російськомовних"

Водолацький заявив, що у разі призову ці громадяни проходитимуть службу в Росії. Чиновник говорив про "забезпечення безпеки та захисту російськомовного населення".

Попри восьмий рік російської окупації, він цинічно додав, що жителів Донбасу нібито непокоїть "перспектива вторгнення ЗСУ".

Що відбувається на окупованих територіях: останні новини

Росія може офіційно визнати так звані псевдореспубліки на Донбасі. Відповідний проєкт Рада Держдуми Росії розглядатиме в лютому 2022 року.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що це означатиме повний вихід Москви з мінських домовленостей.

Крім того, держава-агресорка продовжує стягувати свою техніку на окуповані території. Наприклад, 10 січня там помітили 101 одиницю російської техніки, розміщеної з порушенням домовленостей.

Наша розвідка фіксує проведення активної бойової підготовки російських найманців на Донбасі. Водночас бойовики стали частіше підриватись на власних мінах. Дивіться також – Путін підвищив своїх військових злочинців, InformNapalm: