Росіяни розбомбили дитсадок і ринок у Золочеві: в ОВА показали моторошні кадри

21 травня 2024, 18:48
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Джерело:

ДСНС

Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківської області. 21 травня ворог здійснив масоване бомбардування Золочева.

Під ударом опинилися житлові будинки, дитячий садок і ринок. В ОВА і ДСНС показали страшні кадри пожеж.

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КАБами по дітях

Так, сьогодні, 21 травня росіяни завдали бомбового удару по цивільній інфраструктурі у середмісті селища Золочів, що у Богодухівському районі. Окупанти скинули КАБи на дошкільний навчальний заклад та ринок. Там виникли пожежі площею 400 та 1500 метрів квадратних, а також численні руйнування. 

Наслідки ворожих ударів по Золочеву. Виключно цивільна інфраструктура: дитячий садок, ринок, будинки. На щастя, –  без постраждалих,
– так відреагував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і поділився світлинами розмбомбленого міста.

Росія вдарила бомбами по Золочеву / Фото ОВА та ДСНС

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Воєнні злочини росіян у Харківській області: останні новини

  • 19 травня окупанти обстріляли селище Черкаська Лозова. Двома ракетами "Іскандер" противник поцілив по базі відпочинку, де перебували люди з дітьми. Відомо, що ворог двічі вдарив по одному й тому самому місцю. Другий удар стався, коли на місце інциденту прибули рятувальники та медики.
  • Внаслідок ворожої атаки загинуло 7 людей, ще 28 отримали поранення. Серед загиблих – жінка на 7-ому місяці вагітності.
  • Того дня росіяни обстріляли Куп'янський район з РСЗВ. Там вони вбили 5 людей. Ще 9 зазнали травм.
  • Тоді ж окупанти завдали удару по дитячій залізниці. На щастя, через цю атаку жертв не було.
  • 16 травня росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Загарбники атакували населений пункт посеред білого дня. Щонайменше 6 людей постраждали. Усі мають вибухові поранення різного ступеня. Серед поранених – двоє медиків, двоє водіїв, цивільний чоловік та начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

Автор: Анастасія Колеснікова