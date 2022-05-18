Росія має вивести війська з Придністров'я, – Санду виступила в Європарламенті

Молдова хоче мирно врегулювати конфлікт у Придністров'ї, де перебувають російські військові. Присутність Росії у невизнаному Придністров'ї порушує незалежність Молдови.

Ми не хочемо війни, – Санду

Про це сказала президентка Молдови Майя Санду під час виступу в Європарламенті. Вона наголосила, що Кишинів є прибічником дипломатичного врегулювання конфлікту.

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"Придністровський конфлікт – це ще одна проблема, з якою ми стикаємося. Ми залишаємось прихильними до мирного розв'язання цього конфлікту, який повністю збереже суверенітет Молдови та територіальну цілісність усередині наших міжнародно визнаних кордонів", – сказала Санду.

Президента Молдови згадала про нещодавню напруженість у регіоні після серії терактів. Санду заявила, що уряд Молдови намагається зберегти ситуацію стабільною і мирною.

Ми не хочемо війни чи дестабілізації,

– наголосила президентка Молдови.

Санду заявила, що Кишинів має своє бачення щодо мирної реінтеграції країни та додала, що наразі немає безпосередньої загрози того, що Молдова буде втягнута у війну.

Посилаючись на Конституцію, Майя Санду сказала, що Молдова – нейтральна країна. Та, за її словами, щоб Молдова могла бути по-справжньому нейтральною, Росія повинна вивести свої війська з Придністров'я.

Їхня (російських військ – 24 канал) присутність у Придністровському регіоні докорінно порушує наш нейтралітет і нашу незалежність,

– резюмувала Санду.

Загроза Придністров'я

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. Конфлікт у регіоні розпочався у 1990 році, коли Придністров'я оголосило про суверенітет від Молдови, яка входила до складу СРСР. Формально Придністров'я ніколи не було у складі незалежної Молдови. Під час війни війська Росії, які залишилися у Придністров'ї після розпаду СРСР, підтримали так звану "ПНР". Тому конфлікт називають молдовсько-російською війною.