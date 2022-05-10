Росія може анексувати Донецьку та Луганську області, – Держдеп США

Російські загарбники мають намір провести фіктивні референдуми у тимчасово окупованих населених пунктах України. США стурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс. Він додав, що Сполучені Штати знають цей класичний російський сценарій.

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Росія може анексувати Луганщину та Донеччину

Прайс зазначив, що США стурбовані тим, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області та провести там фіктивний референдум.

Ми знаємо російський сценарій, який був використаний у Криму та на сході України. Російська влада вже робила це у минулому,

– зауважив речник Держдепу.

Він додав, що у спробі надати своїй окупації нальоту легітимності Росія намагалася провести фіктивні вибори. Тож у США вважають, що окупанти можуть знову це зробити на Сході України.

Минулого тижня посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявив, що США мають "високо перевірені" розвідувальні звіти про те, що країна-агресорка спробує анексувати окуповані сепаратистами регіони Донецької та Луганської областей десь у середині травня.

Своєю чергою, у Херсоні окупанти планують створити так звану "народну республіку", яку пізніше також анексують. За словами Прайса, цей графік наразі не змінився.

"Ми продовжуємо дуже уважно спостерігати", – заявив речник Держдепу.

Прайс підсумував, що США оприлюднили цю інформацію, щоб світ також був залучений до того, що відбувається.

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Що загарбники роблять на окупованих територіях: коротко

Російські окупанти продовжують тероризувати жителів окупованих територій Запорізької області. Вони відбирають бізнеси у підприємців, зарплату у комунальників, влаштовують шабаші та вигадують щоразу нові правила обмеження прав та свобод вільних українців.

Також росіяни усіляко намагаються змусити людей отримати паспорти псевдореспублік. Коли ж ті відмовляються, загарбники погрожують репресіями та розправою.

Росія мріє створити ще одну псевдореспубліку на окупованій Херсонщині. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що їй не вдасться втілити свій план, а українська земля буде звільнена від окупантів.

Водночас на півночі тимчасово окупованого о Криму зафіксували стягнення великої кількості російської артилерії. У Міністерстві оборони України повідомили, що окупанти хочуть використати ці сили у боях за Херсонську область. Наші захисники накопичують сили та чекають вдалої нагоди для наступу.

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