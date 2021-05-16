Росія може організувати втечу Медведчука, як свого часу Януковича

Справа щодо Віктора Медведчука становить загрозу і для президента Росії Володимира Путіна та заступника голови його адміністрації Дмитра Козака. Тому Кремль зробить усе можливе задля порятунку лідера ОПЗЖ.

Як пояснив журналіст Юрій Бутусов, річ у тім, що Україна ухвалила закон про заочне засудження. Отже, тепер Путін і заступник голови його адміністрації Дмитро Козак можуть отримати заочний вирок за агресію та окупацію Криму. Адже це стало основою обвинувачення проти Медведчука.

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Згідно з текстом підозри, Медведчук вчинив державну зраду та завдав шкоди Україні на 38 мільярдів гривень. Зробив він це завдяки злочинній змові з Путіним і Козаком. Останній наразі є куратором взаємин із Україною.

За словами Бутусова, після публікації таких прямих доказів і спілкування Медведчука з Кремлем він і його оточення підпадають не під суд, а під негайне затримання як російська агентура, пособники окупантів під час бойових дій.

"І треба використовувати Медведчука як обмінний фонд, для обміну на українських патріотів, яких за наказом Путіна катують у російських в'язницях. Подивимося, як дорого цінує Путін свого кума, і чи зможемо ми нарешті провести обмін "всіх на всіх", який Кремль зриває всі роки війни", – додав він.

Медведчук може втекти

Водночас журналіст зауважив: після погроз Путіна неприпустимо тримати Медведчука під домашнім арештом.

Росія зробить все можливе для його порятунку. Не виключено, що організовує втечу та евакуацію, як свого часу Януковичу. Медведчука слід тримати під вартою,

– підсумував Бутусов.

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Справа Медведчука: коротко