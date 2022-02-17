Росія може створити привід для нападу на Україну, – НАТО про обстріли на Донбасі

Єнс Столтенберг заявив, що НАТО стурбоване спробами Росії створити привід для вторгнення в Україну. Крім того, в Альянсі поки не бачать відведення російських військ.

Відповідні заяви генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив 17 лютого, відповідаючи на запитання щодо обстрілів на Донбасі, повідомляє 24 канал.

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У НАТО прокоментували обстріли на Донбасі

Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає чіткості, впевненості щодо намірів Москви,

– зазначив Столтенберг.

Генсек також додав, що Альянс "поки що не бачить значного відведення" сил Росії від українських кордонів. "Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої сили від кордонів", – сказав він. Столтенберг додав, що це буде важливим першим кроком до мирного політичного вирішення проблеми.

Обстріли окупантів на Донбасі: коротко

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