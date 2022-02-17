Росія може створити привід для нападу на Україну, – НАТО про обстріли на Донбасі
Єнс Столтенберг заявив, що НАТО стурбоване спробами Росії створити привід для вторгнення в Україну. Крім того, в Альянсі поки не бачать відведення російських військ.
Відповідні заяви генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив 17 лютого, відповідаючи на запитання щодо обстрілів на Донбасі, повідомляє 24 канал.
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У НАТО прокоментували обстріли на Донбасі
Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає чіткості, впевненості щодо намірів Москви,
– зазначив Столтенберг.
Генсек також додав, що Альянс "поки що не бачить значного відведення" сил Росії від українських кордонів. "Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої сили від кордонів", – сказав він. Столтенберг додав, що це буде важливим першим кроком до мирного політичного вирішення проблеми.Важливо! Попри те, що Кремль вже кілька разів повідомляв про нібито відведення військ, ні українська сторона, ні міжнародна спільнота не бачать практичного виконання цих слів. Ба більше – США повідомили, що за останні дні Росія стягнула до українського кордону ще 7 тисяч військових.
Обстріли окупантів на Донбасі: коротко
- Російські найманці значно активізувалися 17 лютого. За інформацією штабу ООС, станом на 14:00 вони 32 рази порушили режим припинення вогню. У результаті постраждали 2 військових та 2 мирних жителів.
- Бойовики гатили по дитячому садочку та залізничній станції у Станиці Луганській, а також обстріляли ліцей та житлові квартали у Врубівці.
- Українське Міністерство закордонних справ одразу ж відреагувало на обстріл. Там наголосили на серйозному порушенні мінських угод зі сторони Росії. Партнерів закликали негайно засудити інцидент.
- Володимир Зеленський назвав обстріл садка великою провокацією зі сторони проросійських сил.
- А омбудсменка Людмила Денісова звернулася щодо цього до представництва дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні.
- Водночас в ЄС повідомили, що уважно стежать за обстрілами, проте наразі додаткових санкцій не планують.
- Офіцер Збройних сил Юрій Кочевенко, який перебуває у зоні проведення ООС, наголосив, що армія перебуває у максимальній бойовій готовності, але на провокації поки не відповідає. Він запевнив, що ЗСУ готові виконати будь-які посталені державою бойові завдання.
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