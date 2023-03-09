Скільки Росія може воювати проти України з такою інтенсивністю, як зараз: прогноз розвідки

Владімір Путін має намір затягнути війну проти України, дочекавшись, що Захід нібито відмовиться підтримувати Київ. Наразі Росія має сили та засоби, щоб вести війну проти України ще кілька років.

Відповідну думку висловив керівник розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс. За його словами, Росія має ресурси, щоб продовжувати війну в Україні з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки.

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Росія має достатньо зброї та техніки

Однак, за словами Елегіюса Паулавічюса, це також залежатиме від "підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея".

Ресурсів, які є у Росії на цей момент, вистачить, щоб продовжувати війну з нинішньою інтенсивністю протягом двох років,

– сказав Паулавічюс.

"Як довго Росія зможе вести війну, також залежатиме від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея", – додав він.

Він зазначив, що Росія має достатньо зброї та техніки, щоб продовжувати вторгнення в Україну.

"Але якщо ви подивитеся на те, що Росія має сьогодні – стратегічний резерв, техніку, боєприпаси, озброєння – вона може вести її з нинішньою інтенсивністю протягом двох років", – резюмував керівник розвідки Литви.

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