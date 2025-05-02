Ставить під загрозу літній наступ: у Росії стає менше можливостей фінансувати війну

Чимало експертів стверджують, що Росія готується до літньої наступальної кампанії. Проте військово-промисловий комплекс окупантів вичерпує свої можливості, зважаючи на колосальні втрати та нескінченні штурмові дії на лінії зіткнення.

Економіст Максим Блант розповів 24 Каналу, що, на його думку, літнього наступу не буде. Все тому, що травневе перемир'я, яке оголосив Владімір Путін, може продовжитись.

Дивіться також Сумщина, Лиман, Покровськ та інші напрямки: ISW розповів, де просунувся ворог за минулу добу

Потужності Росії

Максим Блант вважає, що Дональд Трамп спробує докласти багато зусиль, щоб Кремль не повертався до наступальної кампанії після 9 травня 2025 року.

Попри це, економіст зауважив, що Північна Корея визнала свою участь у російсько-українській війні на боці агресора. Відомо, що північнокорейці начебто воювали лише у Курській області, проте за законодавством країни-агресорки, території, де тривають бойові дії, Кремль вважає Росією, попри те, що офіційно вони є українськими.

Формально нічого не заважатиме корейським солдатам воювати на території України,

– сказав він.

Влада КНДР всіляко підтримує Путіна, надаючи йому власні ракети та особовий склад для ведення війни проти України. Мотивація для цього може бути різною, зокрема фінансова, військово-технологічна чи соціальна.

Важливо! Росія активно продовжує мобілізацію, готуючись до можливого літнього наступу. Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що ефективною відповіддю може стати масове застосування безпілотників, які вже знищують більшість ворожих сил. Він також застерігає, що заяви Путіна про мир є маніпулятивними й служать лише для зменшення міжнародного тиску, тоді як реальна мета – знищення української державності.

Підтримка Росії владою Північної Кореї може продовжуватись і надалі. Максим Блант підкреслив, що завдяки цьому Кремль, ймовірно, має шанси знайти ресурси для ще одного наступу, проте він може не відбутись.