Росія намагається посилити свій слабко захищений гарнізон на Зміїному, – розвідка Британії

Станом на 11 травня тривають запеклі бої за тимчасово окупований острів Зміїний. Росія намагається посилити гарнізон, водночас Збройні Сили України отримують можливість знищити більше ворожої техніки.

Про це свідчать актуальні дані британської розвідки. Що ще розповіли у відомстві – далі.

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Новий звіт британської розвідки

Наші партнер із Великої Британії розповіли про ситуацію на острові Зміїний. Так, за їхніми даними:

Бої на острові Зміїний продовжуються. Росія намагається посилити свій слабко захищений гарнізон.

Спроби Росії посилити гарнізон на острові дають Україні більше можливостей для ведення бою з російськими військами та знищення техніки,

– йдеться у їхньому повідомленні.

Україна вразила російські засоби протиповітряної оборони та судна постачання за допомогою безпілотників Bayraktar. Російські кораблі постачання мають мінімальний захист у західній частині Чорного моря. Як повідомили у відомстві, це трапилося після втрати ракетного крейсера "Москва".

Якщо Росія зміцнить свої позиції на острові за допомогою стратегічних крилатих ракет, протиповітряної та берегової оборони, країна-агресорка зможе домінувати у північно-західній частині Чорного моря.

Бої за острів Зміїний: коротко

Острів Зміїний атакували з російських кораблів 24 лютого. Прикордонники та Збройні сили України мужньо тримали оборону. Після відмови здати острів, зв'язок із захисниками Зміїного зник. Острів окупували, наших захисників взяли у полон.

Бої за острів відновилися 26 квітня. Тоді Збройні Сили України завдали удару по ворожих позиціях на острові, знищивши при цьому ворожий зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

30 квітня українські воїни знову атакували росіян на острові. Цього разу – із повітря. Тоді вдалось знищити 42 рашистів, 3 зенітні установки, ще одну "Стрілу-10" та техніку для зв'язку.

1 травня захисники здійснили ще одну успішну атаку на острові. Як наслідок – було розбито 3 зенітні установки та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

2 травня до острова Зміїний підплило два російські катери типу "Раптор". За допомогою Bayraktar наші воїни майстерно ліквідували ворожі судна.

Згодом військові з оперативного командування "Південь" продемонстрували відео на якому видно момент влучання у військову техніку ворога.

Після ефективної роботи українських Bayraktar TB2 по ворожих позиціях на тимчасово окупованій території, росіяни розпочали рятувальну операцію на острів.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, зараз біля острова точаться авіаційні баталії. Участь у повітряних боях беруть десятки літаків. Наші герої повідомляють, що в акваторії Чорного моря росіяни зазнають втрат як у своїх "острівних" силах, так і на суднах.

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