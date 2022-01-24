Росія націлилась на Київ: у Великій Британії назвали військові цілі Кремля
Джерело:Financial Time
У Великій Британії окреслили ймовірні військові цілі Кремля. Попередили, що Росія планує "блискавичну війну" – надумала дійти аж до Києва.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що Росія зібрала достатньо військ біля України для війни, під час якої вона спробує захопити Київ.
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Джонсон озвучив ймовірний кремлівський план
Тому сили НАТО переводять збройні сили в режим очікування для потенційного нападу. Джонсон зазначив, що розвідці відомо: біля кордонів України перебуває 60 російських бойових груп. Саме це, за словами політика, є "планом блискавичної війни, яка може навіть "знищити Київ".
Це був би катастрофічний крок,
– наголосив Джонсон.
Він додав, що реакція на бцль-яке вторгнення "буде болісною, насильницькою і кривавою". Він попередив, що росіяни повинні розуміти – це може бути "нова Чечня".
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