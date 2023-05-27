У Росії видали цинічні вимоги до України для припинення війни: у Зеленського вже відреагували

Російські терористи видали чергову порцію абсурдної маячні. Зокрема, цинічно заявили що "повинна зробити" Україна для припинення війни.

Окупанти перерахували "вимоги" для нібито досягнення миру. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Абсурдні вимоги російських терористів

Вимоги божевільних терористів оголосив заступник Лаврова Михайло Галузін. Зокрема, він заявив, що насамперед "Україна має припинити бойові дії, а країни Заходу — постачання зброї".

Звичайно ж, окупанти вимагають, щоб наша держава відмовилася від вступу до НАТО та ЄС. Також Галузін цинічно заявив, що для досягнення "всеосяжного, справедливого та міцного світу" Україна "має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, а ще визнати нібито "нові територіальні реалії".

Окрім того, агресор вимагає, аби російська стала "державною мовою" в Україні.

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В ОП вже відреагували

На абсурдні заяви Галузіна вже відреагував керівник ОП.

Не існує такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво держави говорити з росіянами, доки на нашій території стоять війська РФ,

– наголосив Андрій Єрмак.

Цинізм окупантів немає меж