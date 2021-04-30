Росія не готова говорити із Зеленським про ситуацію на Донбасі, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що не бачить готовності Росії вести переговори з Володимиром Зеленським. Країна-агресор хоче легітимізувати окупантів на Донеччині та Луганщині.
Джерело:"Радіо Свобода"
Спікер України у Тристоронній контактній групі Арестович переконаний: досягнути "Великоднього перемир'я" не вдалося, адже пропозиції Росії містили певні "червоні лінії". Україна їх ніколи не перетне.
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За словами Арестовича, документ, який запропонувала Росія, був лише спробою легітимізувати бойовиків на Донбасі. Однак Україна ніколи не буде з ними взаємодіяти або визнавати їх.
Арестович зауважив, що політика Росії не змінилася від 2014 року. Країна-агресор надалі хоче, щоб Україна вела переговори з бойовиками.
В очах світової спільноти це зробить Росію начебто не стороною конфлікту, а лише посередником на рівні з Францією та Німеччиною.
Арестович наголосив: він не бачить готовності Росії вести переговори з українським президентом.
Поки я не бачу з боку російської сторони готовності говорити про найголовніше: про ситуацію на Донбасі і про ситуацію в Криму. А саме це є наміром нашого президента. Росіяни готові, згідно з їхньою декларацією, обговорювати лише двосторонні відносини,
– наголосив Арестович.
Зустріч Зеленського та Путіна: головне
- Володимир Зеленський хоче обговорити з Володимиром Путіним загострення на Донбасі. Український лідер вже запропонував зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
- Водночас Володимир Путін заявив, що обговорювати ситуацію на Донбасі українська сторона має насамперед з бойовиками.
- Зеленський наголосив: про переговори з окупантами не може навіть мовитися. За даними ЗМІ, Українська сторона розглядає варіанти зустрічі 2 президентів у Відні або Єрусалимі.