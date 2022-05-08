Росія не хоче відпускати українських військових з Маріуполя: лише міняти полонених на полонених

Усіх цивільних вже вивезли із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Проте російські загарбники не хочуть випускати звідти українських військових.

Не допомогли навіть іноземні перемовники. Про це під час спільного брифінгу з прем'єром Канади Джастіном Трюдо розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

До теми Захисники Маріуполя оцінили шанси вижити на "Азовсталі"

Росія не хоче випускати з "Азовсталі" захисників Маріуполя

Глава держави розповів, що керівництво російської армії та уряд країни-терористки не хочуть випускати українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Аби розв'язати це питання, на допомогу запросили перемовників з наступних країн та організацій:

Туреччина,

Ізраїль,

Швейцарія,

Франція,

ООН,

керівництво Міжнародного руху Червоного хреста.

Дивіться брифінг Зеленського та Трюдо: