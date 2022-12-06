На Харківщині окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів: загинув мирний житель
За останніми повідомленнями Харківщина на 98% звільнена від окупантів. Проте ворог продовжує завдавати ударів по території області: за останню добу було обстріляно півтора десятка населених пунктів.
Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зазначила, що обстріли лунали у північних прикордонних районах – Росія у такий спосіб тримає наших оборонці у напрузі. У Куп'янському районі в селі Обухівка через обстріл загинув 68-річний чоловік.
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Страждає Куп'янський район
За її словами, Куп'янщина дуже сильно потерпає від обстрілів.
На жаль, немає доби, щоб не обстріляли цю область,
– наголосила вона.
Кореспондентка розповіла, що страждають у першу чергу будинки у приватному секторі, багатоповерхівки, медичні установи, освітні заклади. Ворог завдає ударів без розбору, залякуючи саме Куп'янщину.
У Харкові надпотужно спрацювало ППО
Вона зазначила, що під час масованого обстрілу 5 грудня, який завдав значних ушкоджень іншим регіонам України, в Харкові та область надпотужно спрацювали сили протиповітряної оборони.
Саме тому вчора на Харківщині були тільки віялові відключення світла, хоча всі жителі напружено чекали на можливий блекаут. Зараз харків'яни зі світлом, з теплом, з водою,
– зауважила вона.
Анна Черненко наголосила, що по області продовжуються відновлення інфраструктури. Регіон потроху повертається до життя.
"На Харківщині навіть скоротили комендантську годину: тепер вона триває з 23.00 до 5.00. Харківська військова адміністрація прийняла таке рішення на прохання підприємців, транспортників, щоб вони могли збільшити час своєї роботи", – повідомила вона.
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Ситуація у Харківській області: останні новини
- 1 грудня російські окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у селі Клугино-Башкирівка, що на Харківщині. Внаслідок обстрілу російською ракетою частково зруйнована житлова п'ятиповерхівка. На щастя, обійшлося без загиблих. Втім, є поранені та знищено майно багатьох мешканців.
- У ніч проти 4 грудня, окупанти знову атакували з артилерії райони Куп'янська, що у Харківській області, та населені пункти поблизу. Загарбники пошкодили дорожнє покриття та транспортну інфраструктуру регіону.
- Харківські енергетики продовжують відновлювати електропостачання на деокупованих територіях. Під час цієї важливої роботи вони часто натрапляють на ворожі міни. Енергетики майже щодня знаходять такі "сюрпризи".