Цинічний обстріл росіян не став на заваді: до Києва точно за графіком прибули пасажири з Херсона
Джерело:Укрзалізниця
Пасажири херсонського вокзалу прибули до Києва. Попри цинічний обстріл окупантів, люди прибули за графіком – хвилина у хвилину.
Увечері 26 грудня російська армія завдала удару по залізничному вокзалу в Херсоні. Ворог атакував вагони, коли понад 100 українців очікували на посадку в евакуаційний потяг.
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До Києва прибули пасажири, які потрапили під обстріл вокзалу в Херсоні
Згідно з графіком до Києва зранку прибув поїзд з пасажирами херсонського вокзалу. Рівно о 07:20 понад 100 херсонців з евакуаційного рейсу прибули до столиці.
Як уточнили в Укрзалізниці, перехопити пасажирів херсонського вокзалу вдалося на одній з проміжних станцій. Окрім того, українцям також видали 320 порцій їжі, аби вони змогли поснідати.
На одній з проміжних станцій поїзд з херсонцями перехопив Food train Укрзалізниці: 320 порцій їжі, включно з наборами для дітей, були перевантажені на поїзд, щоб пасажири змогли поснідати перед прибуттям до столиці,
– мовиться у повідомленні.
В Укрзалізниці також наголосили, що раді бачити усіх пасажирів та поїзну бригаду в Києві цілими та неушкодженими.
До Києва прибули пасажири з Херсона: дивіться відео
Зверніть увагу! Російська армія не вперше атакує залізничний вокзал у Херсоні. Так, 3 травня ворог завдав удару по території вокзалу. Російський снаряд влучив у пасажирський вагон на станції Херсон. Унаслідок обстрілу було поранено провідника. Під обстріл потрапив поїзд Херсон – Львів. Однак російські атаки не стали на заваді курсування й поїзд прибув точно за графіком до Львова 4 травня.
Росіяни також атакували вокзал у Херсоні 15 жовтня. Тоді під ударом опинилися вагони поїзда Херсон – Київ. На щастя, під час того обстрілу ніхто не постраждав.
Обстріл залізничного вокзалу Херсона 26 грудня: головне
- Окупанти 26 грудня кілька годин терористично обстрілювали Херсон. Ворог масовано завдав ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Обстріляли росіяни й залізничний вокзал, коли там було близько 140 осіб. Майже всі вони – пасажири евакуаційного потяга.
- На вокзалі були також правоохоронці, які оперативно почали евакуювати людей в безпечні місця, коли почався обстріл. На жаль, один поліцейський загинув. 29-річний лейтенант поліції Ігор Місюня зазнав смертельного поранення. Також поранення отримали двоє його колег.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у мережі опублікував відео (18+), на якому показали перші хвилини після цинічного удару росіян. На кадрах видно суттєві руйнування залізничного вокзалу.