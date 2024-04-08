У росіян змінилася концепція: яку роль вони могли вигадати для Харкова

The Economist написало, що країна-агресорка хоче зробити з Харкова "сіру зону". Та тепер росіяни перейшли до реалізації тактики "санітарної зони" на кордоні з Росією.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий журналіст Сергій Ауслендер, зауваживши, що раніше про це говорив Владімір Путін. Ця тактика називається – "випалена земля".

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Тобто, потрібно створити якийсь такий кордон 50 – 100 кілометрів, де люди просто жити не зможуть і не будуть,

– сказав Ауслендер.

Тепер загарбники, відповідно до цієї концепції, знищують Харків як місто, у якому проживають люди. Його просто стирають з лиця Землі, застосовуючи КАБи та різні ракети.

Ворог змінив концепцію. У Росії не вдалася концепція "Київ за 3 дні, ми вас "звільнимо" від "нацистів", тож вона змінила підхід на "ми вас "звільнимо", але ми вас знищимо".

Росія обстрілює Харків

Президент України зауважив, що ситуація у Харкові дуже жорстка. Ворог фактично щоденно тероризує місто авіабомбами. За словами Володимира Зеленського, нині шукають можливості дати місту більше захисту неба. Це завдання як для військових, так і для дипломатів. Глава держави додав, що світ має почути біль, якого окупанти завдають, зокрема, Харкову.