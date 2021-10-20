Росія оголосила про масштабні навчання з Білоруссю в 2023 році

На спільній колегії військових відомств Росії та Білорусі домовилися про нові масштабні навчання. Про це заявив міністр оборони Сергій Шойгу.

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Що відомо про навчання

Шойгу зазначив, що затвердили план забезпечення військової безпеки до 2024 року. У документі передбачили найбільш масштабний захід – "Щит Союзу".

Зазвичай спільні навчання Москва та Мінськ проводять раз на два роки по черзі. Ті, які відбуваються на території Білорусі мають назву "Захід", на території Росії – "Щит Союзу".

У 2019 році такі навчання відбувались на полігоні у Нижньогородській області.

Як пройшли навчання "Захід-2021"

На території Білорусі протягом 9 – 16 вересня 2021 року відбулися масштабні спільні з Росією військові навчання "Захід-2021". Загалом у них взяли учать понад 200 тисяч людей. З них – 13 тисяч осіб перебували на території Білорусі

До речі, перед проведенням навчань у російському міністерстві оборони оголосили про збільшення кількості резервістів в армії.

Із початком військових навчань Білорусі та Росії чимало експертів говорили про ризики та загрози для України. Зокрема ексміністр культури Білорусі Павло Латушко та Андрій Римарук. У Литві були переконані, що навчання "Захід-2021" – це перший крок до військової інтеграції Росії та Білорусі.