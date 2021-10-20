Росія оголосила про масштабні навчання з Білоруссю в 2023 році
Джерело:"РИА новости"
Росія і Білорусь в 2023 році проведуть нові масштабні військові навчання. Вони називатимуться "Щит Союзу" та будуть схожі до навчань "Захід".
На спільній колегії військових відомств Росії та Білорусі домовилися про нові масштабні навчання. Про це заявив міністр оборони Сергій Шойгу.
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Що відомо про навчання
Шойгу зазначив, що затвердили план забезпечення військової безпеки до 2024 року. У документі передбачили найбільш масштабний захід – "Щит Союзу".
Зазвичай спільні навчання Москва та Мінськ проводять раз на два роки по черзі. Ті, які відбуваються на території Білорусі мають назву "Захід", на території Росії – "Щит Союзу".
У 2019 році такі навчання відбувались на полігоні у Нижньогородській області.
Як пройшли навчання "Захід-2021"
На території Білорусі протягом 9 – 16 вересня 2021 року відбулися масштабні спільні з Росією військові навчання "Захід-2021". Загалом у них взяли учать понад 200 тисяч людей. З них – 13 тисяч осіб перебували на території Білорусі
До речі, перед проведенням навчань у російському міністерстві оборони оголосили про збільшення кількості резервістів в армії.
Із початком військових навчань Білорусі та Росії чимало експертів говорили про ризики та загрози для України. Зокрема ексміністр культури Білорусі Павло Латушко та Андрій Римарук. У Литві були переконані, що навчання "Захід-2021" – це перший крок до військової інтеграції Росії та Білорусі.