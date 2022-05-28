Росія оголосила псевдогуманітарні маршрути у Чорному морі: Україна наголошує на небезпеці

Росія продовжує нехтувати нормами міжнародного Морського права. Корабельні угруповання країни-агресорки продовжують блокувати цивільне судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною ведення бойових дій.

Росія цинічно оголошує про начебто безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства. При цьому в акваторії Чорного моря вона тримає у готовності до застосування 2 носії крилатих ракет типу "Калібр" із сумарним залпом до 16 ракет.

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ВМС ЗС наголошують, що інформація від Росії про безпечні маршрути у чорному морі – маніпуляція.

Така заява є маніпуляцією. Країна-агресор не може бути гарантом безпеки, адже з перших днів повномасштабного вторгнення, в порушення норм безпеки цивільного судноплавства та міжнародного гуманітарного права РФ здійснювала обстріли іноземних цивільних суден,

– йдеться в повідомленні.

Гарантами безпеки можуть виступати тільки цивілізовані країни

У ВМС підкреслили, що дійсно безпечними маршрутами можуть бути лише ті, які узгоджені міжнародними договорами, де гарантами безпеки виступають цивілізовані країни.

У відомстві закликали не грати за підступними правилами ворога, які б "гуманітарні" ярлики він на себе не чіпляв й опублікували цивільні судно "Namura Queen" під прапором Панами та танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, які Росія уразила 25 лютого:

Ми не будемо виконувати вигаданих правил країни-агресора, підлого вбивці та мародера. Україна є незалежною, демократичною і правовою державою, яка дотримується норм міжнародного права у тому числі міжнародного Морського права,

– сказав командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

У добросовісність росіян не вірить і Держдепартамент США. Країна-агресорка заявила, що готова забезпечити зелені коридори у Чорному морі для вивезення українського зерна. Але у США заявили, що важко вірити країні, яка місяцями брехала, а тепер дає пусті обіцянки.

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