Росія перекидає до Сєвєродонецька новітні САУ "Малка", – військовий експерт

На Луганщині російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та стягують туди важку техніку. Зокрема, мовиться про самохідну артилерійську установку "Малка".

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, це страшна зброя, яка руйнує усе довкола.

До теми Росіяни ослаблені, бо ЗСУ успішно атакують в Сєвєродонецьку, – ISW

"Зафіксовано передислокацію у район Сєвєродонецька новітніх російських САУ "Малка". Це 203 калібр, дальність ураження – до 40- 50 кілометрів", – розповів військовий експерт.

Росія змінила тактику

САУ "Малка" – модернізований варіант 2С7 "Піон", калібру 203 міліметри. Вона призначена для ліквідації особливо захищених пунктів управління військами, артилерії, мінометів, броньованої техніки, тилів і живої сили противника. Екіпаж САУ – 6 осіб. Режимна скорострільність – 50 пострілів на годину.

За словами Снєгирьова, під час штурму Сєвєродонецька російська армія змінила тактику. Тепер передні "штурмові загони" – це виключно вояки так званого "другого армійського корпусу" окупованої території Луганщини.

Дмитро Снєгирьов Військовий експерт Тобто росіяни вже не ризикують йти на штурм, бо чудово розуміють, що кількість військових втрат – це демотивуючий фактор всередині самої Росії.

Снєгирьов також додав, що плани Росії щодо створення оперативного оточення поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська розбиті вщент завдяки Збройним Силам України.

Що відбувається у Сєвєродонецьку: останні новини

Російські окупанти зосередили всі свої зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей, тож там тривають найзапекліші бої. Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював українських військових з мінометів та артилерійських систем різного типу.

За даними Генштабу, Збройні Сили України утримують контроль у Сєвєродонецьку. Бої далі тривають у східній частині міста. Водночас наші воїни руйнують намагання російських окупантів взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.

Росія продовжує насильно мобілізовувати чоловіків з тимчасово захоплених територій Донеччини та Луганщини. Їх "кидають" у криваві бої за Сєвєродонецьк.

За словами Володимира Зеленського, Сєвєродонецький та Запорізький напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті. Попри те, що російські загарбники мають перевагу в особовому складі, українські військові гідно тримають оборону.

Снєгирьов розповів про дії російських військових на Луганщині: дивіться відео