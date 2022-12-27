Довго не могли отямитися: як "бавовна" в Енгельсі вплинула на плани росіян щодо нової атаки

На російському аеродромі в Енгельсі 26 грудня сталася "бавовна". Вибухи на авіабазі, де Росія тримає літаки стратегічної авіації, вплинули на плани окупантів щодо обстрілів.

Про загрозу обстрілів в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Росія продовжує утримувати в Чорному морі певну кількість кораблів, серед яких є носії "Калібрів". В ОК "Південь" інформували про залп в 16 "Калібрів".

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Росія розосередила літаки після "бавовни" в Енгельсі

Водночас після "бавовни" в Енгельсі, як повідомив Ігнат, літаки стратегічної авіації у Росії було розосереджено. Він зазначив, що в Енгельсі все ж залишається певна кількість літаків, але частина з них передислоковані на інші аеродроми.

Також речник констатував, що після "бавовни" в Енгельсі активність ворожої авіації під вечір було зменшено. "Не було видно навіть тактичної авіації", – сказав Ігнат.

Він припускає, що можливо, окупанти не могли отямитися від тієї "бавовни". У Повітряних силах не можуть точно сказати, як "бавовна" вплинула на окупантів. Ігнат зазначив, що, можливо, росіяни зроблять якісь корективи.

Ігнат наголосив, що загроза обстрілів нікуди не минула. "Окупанти не полишили своїх підступних намірів. Можливо, десь під новорічні свята, можливо, в якісь інші дати... щоб бити по нашій інфраструктурі, щоб зламати український народ", – сказав речник Повітряних сил.

Він підкреслив, що авіація – це високомобільний вид військ, яким не потрібно багато часу, щоб заправитися, зарядити ракети та вилетіти й за декілька годин бути на бойовому курсі та завдати удару.

Що відомо про "бавовну" в Енгельсі