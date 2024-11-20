Росія підняла в повітря літаки ТУ-95МС, що можуть бити далекобійними ракетами Х-101, – монітори

З'явилася інформація про зліт російських стратегічних бомбардувальників з аеродрому "Оленья". Ці літаки несуть ракети Х-101.

Вдень близько 15:00 моніторингові канали повідомили про виліт ворожих Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Одні джерела пишуть про зліт 3-х бортів, а інші – семи, передає 24 Канал.

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Що задумала Росія

Попередньо, усі літаки рухаються курсом на Південь. Цілком можливо, що це прості тренування або, ймовірніше, передислокація на аеродром "Енгельс".

Втім, якщо це й передислокація, то вона відбувається на тлі масових дописів у ЗМІ про підготовку Кремля до "великого" удару по Україні. У ГУР попередили про чергову ІПСО росіян. Там заявили, що повідомлення про велику загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні – фейк. Розвідка закликала громадян довіряти лише інформації з офіційних ресурсів.

До слова, посольство США попередило про можливий потужний удар Росії по Україні 20 листопада та оголосило про своє тимчасове закриття. Слідом припинила роботу низка інших посольств, серед них – Іспанії, Італії, Греції і Казахстану. У МЗС України попросили союзників не посилювати "інформаційне нагнітання".

Також у ЦПД підтвердили, що Москва накопичила ракети, зокрема Х-101, "Калібри" і балістичні ракети. Російська авіація готова до масованої атаки.

Нагадаємо, що 19 листопада Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Відповідно до неї Кремль залишає за собою право на ядерний удар "при критичній загрозі її суверенітету навіть звичайною зброєю, при нападі на Білорусь як учасника союзної держави, при масованому старті військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетині ними російського кордону".

У Пентагоні тим часом назвали риторику Москви безвідповідальною, однак додали, що наразі не бачать ознак готовності окупантів реалізувати свої ядерні погрози. Також США не планують змінювати власну ядерну політику у відповідь.

Варто зауважити, що Путін давно погрожував змінити ядерну доктрину, її затвердження відбулося після того, як Захід дозволив далекобійні удари України по Росії.