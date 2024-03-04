За 150 кілометрів від Берліна: Росія погрожує зруйнувати чотири мости в Німеччині

Росіяни розкручують у своєму інфопросторі тезу, що Німеччина хотіла зруйнувати Кримський міст. І погрожують завдати удару у відповідь, зруйнувавши декілька німецьких мостів. Пропагандисти навіть назвали, які саме.

Про те, що німецькі офіцери нібито обговорювали підрив Кримського мосту, повідомила 1 березня Марґаріта Симоньян. Пропагандистка написала, що запис розмови їй передали "люди в погонах", й одразу почала погрожувати німцям.

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Ще один пропагандист, Дмітрій Кісєльов, розповів на телебаченні, що Росія може відповісти ударом на удар.

Так, якщо Німеччина зруйнує Кримський міст, Росія може уразити такі споруди:

Ферманзундський і Рюгенський мости на півночі Німеччини – вони з'єднують материкову частину країни з островами Фемарн і Рюген;

залізничний міст Гогенцоллернів у Кельні;

Магдебурзький водний міст – він з'єднує два канали через Ельбу за 150 кілометрів від Берліна.

Далі російський "ведучий" цинічно пояснив, що в Німеччині немає таких довгих мостів, як Кримський, тож "доведеться звернути увагу і на інші мости в Німеччині, щоб добрати відповідний збиток за погонними метрами". І взагалі – можна атакувати одразу чотири мости.

Шкода буде, але що робити? Наш Кримський міст їм не шкода,

– сказав Кісєльов.

У його ролику показано фото і відео мостів та підраховано їхню протяжність. Усе це має залякати німецьких громадян, Європу та світ загалом.

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Симоньян і Марія Захарова іще 1 березня вимагали пояснень від Берліна, і то негайно – мовляв, невідомо що буде завтра. Потім до них долучився Дмітрій Мєдвєдєв, який узагалі сказав, що Німеччина готова воювати з Росією.

У Німеччині обіцяли провести перевірку, чи справді був якийсь витік розмови офіцерів. Згодом Олаф Шольц підтвердив, що запис справжній.

Наразі в країні триває розслідування. Міністр оборони Борис Пісторіус назвав цей скандал гібридною атакою з метою дезінформації.