Росіяни посилили окремі напрямки: де фіксується активність ворога

ЗСУ продовжують просування територією України для визволення наших земель від російських загарбників. Окупанти тим часом посилили певні напрямки.

Про це 24 Каналу сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін. За його словами, росіяни здійснюють укріплення своїх оборонних рубежів та позицій.

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Де Росія посилює своє військо

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що російські загарбники за останній час посилили окремі напрямки у Запорізькій області. Однак, як свідчить низка проаналізованих чинників, наразі немає створення якогось наступального угруповання на цьому напрямку.

Але водночас суто теоретично ворог може посилити свої угруповання та перейти до більш активних дій,

– наголосив Єрін.

На якому напрямку фронту активізувалися росіяни: дивіться відео

За його словами, наразі росіяни здійснюють укріплення своїх оборонних рубежів та позицій. І це більше свідчить про підготовку до відбиття нашого наступу з можливим подальшим переходом у контрнаступ.

Яка ситуація зараз на фронті: коротко

Сили оборони України поступово просуваються вперед у Луганській області. Українським воїнам доводиться долати навалу окупантів, яких Росія перекидає в Луганську область.

Росіяни, як і раніше, не полишають своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак Збройні Сили України потужно дають відсіч ворогу.

Сили оборони України продовжують боронити нашу країну та завдавати втрат росіянам на полію бою. Так, тільки за минулу добу наші воїни знищили ще 870 окупантів. Загальні бойові втрати Росії станом на 17 січня вже складають 116 950 військових.