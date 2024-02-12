Забув, як тікали з Херсону: Небензя цинічно відповів, чи Росія повертатиме загарбані території

Постпред Росії при ООН Небензя наголосив, що мирні переговори між Москвою та Україною відбудуться. Дипломат назвав тему, яку на майбутній зустрічі росіяни категорично не обговорюватимуть.

У Росії не планують вести переговори щодо повернення захоплених українських територій. Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небезня.

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Що намолов російський дипломат

Так, Небензя заявив, що на мирних переговорах з Україною Росія не порушуватиме питання повернення загарбаних з 2022 року земель. За словами дипломата, "справу вже зроблено", і ці території "стали частиною Росії".

Вочевидь, як і більшість росіян, пан Небензя існує в якійсь своїй вигаданій реальності і тому не здатен усвідомити чимало речей. По-перше, ніхто окупантів не проситиме повернути території, які вони захопили. По-друге, рано чи пізно їм таки доведеться зробити "жест доброї волі" і забратися геть з кожного клаптика української землі.

Нагадаємо, що Путін попри постійні публічні заперечення про намір анексувати українські території, восени 2022 року підписав указ про "приєднання" захоплених частин Запоріжжя та Херсонщини, а також "ДНР" і "ЛНР" до складу країни – агресорки. Очільник Кремля тоді дуже тішився, що Азовське море стало внутрішнім морем Росії.

Однак вже трохи більше ніж за місяць Силам оборони вдалося відвоювати частину Херсонської області разом із Херсоном, які окупанти поспішно "записали своїми".

Отже, Небензі не слід забувати, що все, що нібито "стало частиною Росії", в один чудовий день може припинити бути таким, якщо не за російським "де-юре", то за українським "де-факто".

Під час цього інтерв’ю російський дипломат також висловив упевненість, що Москві та Києву однаково доведеться сидіти за одним столом і домовлятися про мир з урахуванням ситуації на фронті.