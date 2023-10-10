У діях ХАМАС в Ізраїлі прослідковується "російський слід": атаки були скоординовані
Джерело:Центр стратегічних комунікацій
Центр стратегічних комунікацій повідомляє, що російські силовики могли докластися до організації нападу ХАМАС на Ізраїль. У діях палестинців можна помітити спільні риси з атаками армії Москви.
Малоймовірно, що бойовики спланували напад самостійно. Сам же конфлікт грає на руку Путіну – той сподівається, що він відверне увагу від війни в Україні.
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Почерк Кремля на Близькому Сході
ХАМАС навряд чи міг спланувати напад на Ізраїль самостійно. Тактика палестинців, яка передбачає штурмові дії, скидання боєприпасів з БПЛА і тому подібне, має російський слід – найманці "Вагнеру" брали участь у підготовці до вторгнення.
Сама ж російська пропаганда відкрито або завуальовано підтримує терористів у протистоянні з Ізраїлем. Окрім цього ХАМАС використовує сучасну російську зброю, зокрема експортний варіант автомата АК-103. Раніше ГУР повідомляло про плани Кремля передати терористам захоплене в Україні трофейне західне озброєння, щоб дискредитувати країну в очах партнерів.
Також атака палестинських бойовиків була синхронізована з масованими атаками російських військ на Куп’янському, Лиманському і Мар’їнському напрямках. Відомо, що Росія зробила ставку на відвернення уваги від України.
Слід Росії у війні
- Росія передала терористам ХАМАС західну зброю, яку захопила під час бойових дій в Україні. Це масштабна інформаційна компанія проти держави. Кремль порушуватиме питання військової підтримки Україні – буцімто та продає озброєння терористам на регулярній основі
- Підхід до війни в російських окупантів і в бойовиків ХАМАС абсолютно однаковий – вони вбивали та грабували на захоплених землях. Однак єдина різниця полягає у тому, що палестинські бойовики офіційно заявили про справжню ціль вторгнення в Ізраїль.
- У ГУР також повідомили, що Росія знала про атаку ХАМАС завчасно. Зокрема, раніше Росія сама запрошувала до себе делегації з радикальних чи терористичних організацій. Подібні загострення лише грають на руку Москві.