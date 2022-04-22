Росія продовжує бомбити та блокувати українських захисників у районі "Азовсталі"

Російські військові не припиняють обстрілювати Маріуполь. Окупанти блокують українських захисників у районі металургійного комбінату "Азовсталь".

Росія використовує авіацію у Маріуполі

У пресслужбі Генштабу ЗСУ повідомили, що росіяни 22-го квітня завдають ударів по Маріуполю. Ворог обстрілює місто з допомогою авіації.

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Окрім того, окупанти блокують українських військових у районі "Азовсталі".

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі",

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у Маріуполі: коротко

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