Росія продовжує приховану мобілізацію, зокрема й на окупованих територіях

Військове керівництво Росії на тлі шалених втрат у війні з Україною продовжує проводити приховану мобілізацію. Армію агресора поповнюють людьми з тимчасово окупованих територій України.

Росія використовує авіацію для перекидання сил

Про те, що командування окупаційних військ Росії продовжує проведення заходів прихованої мобілізації, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі інформують, що Росія проводить приховану мобілізацію з метою заміщення військовослужбовців, які зазнали втрат не території України.

Повідомляється, що російські загарбники поводять роботу щодо залучення до своїх лав людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Окрім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що для посилення угруповань Росія формує резерви зі складу 36-ї загальновійськової армії східного військового округу.

Російські окупанти використовують військово-транспортну авіацію для перекидання живої сили та матеріально-технічних засобів до кордону з Україною.

Росія шукає резерви на тлі втрат

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