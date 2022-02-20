Росія розгорнула проти України близько 75% своїх звичайних військ, – ЗМІ

Поблизу кордонів України нині сконцентровано близько 75% звичайних збройних сил Росії. Країна-агресор розгорнула 120 зі 160 батальйонно-тактичних груп.

Про це свідчать дані розвідки США, пише CNN з посиланням на американського чиновника. За словами співрозмовника, війська розташовані на відстані 60 кілометрів від лінії розмежування.

Читайте також Захід може відповісти й на ситуацію "середнього кипіння", – Блінкен про дії Росії на Донбасі

Попри те, що такі цифри становлять близько 75% основних бойових підрозділів Росії, це менше за половину від загальної кількості російських військ,

– сказав посадовець.

Американський чиновник також повідомив, що за оцінками Сполучених Штатів, проти України розгорнули близько 35 із 50 російських батальйонів протиповітряної оборони.

Він додав, що розташування "надзвичайно незвичне", і тому, на думку США, Росія готова до атаки.

Україна готова дати відсіч Росії

До теми: Росія готується до провокації – дивіться відео