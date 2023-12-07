Росія розпалює конфлікти по світу: дипломат пояснив мету Кремля

Друг Владіміра Путіна – президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив повторити сценарій, за яким діяла Росія. Він планує анексувати спірну територію Ессекібо, яка належить Гаяні. Принаймні Мадуро готує для цього підгрунтя, зокрема провів референдум щодо приєднання Ессекібо до Венесуели.

Дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що Мадуро дозволяє собі такі дії, тому що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід не вжив конкретних заходів щодо Кремля. США та Євросоюз намагалися домовитись з Росією, щоб вона не створила союз з Китаєм.

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Війна з Україною – лише тренування

З самого початку західні країни робили спроби відірвати Росію від Китаю. Розглядали різні плани, як "зберегти обличчя" Путіну та дати йому можливість вийти з війни.

А Кремль сприймав це як слабкість Заходу. Росія діє за своїм планом, який було оголошено у грудні 2021 року: НАТО має прибратися за лінії 1997 року. На думку Росії, Центрально-Східна Європа та навіть Фінляндія й країни Балтії є зоную її впливу,

– зазначив дипломат.

Росія в розрізі цього сценарію продовжує діяти. Тому війна з Україною для неї – це тренування, адже Кремль готується до нової війни.

Росіяни зрозуміли, що погано підготувалися до сучасної війни, оскільки воюють старими методами. В Україні вони тренуються, і зупинятися не збираються,

– впевнений експерт-міжнародник.

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Ба більше, Росія продовжує підпалювати конфлікти по світу. Вже палає Близький Схід. Також можуть підпалити Африку – російські ПВК вчинили перевороти в декількох африканських країнах. Також можуть спалахнути Балкани, де Росія має вплив через Сербію. Підпалюється геополітичне "підбрюшшя" в Америці.

Все це робиться для того, щоб послабити Захід, який би займався своїми проблемами. А Путін 14 грудня (відбудеться пресконференція очільника Кремля – 24 Канал) звернеться до свого електорату зі словами, що "Росія перемагає Захід", "санкції не працюють", "припинилася підтримка України" і взагалі 2024 року "Росія ще себе покаже", – зазначив Руслан Осипенко.

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