Росія розробила чіткі плани вторгнення до Молдови, – контррозвідка

Російська окупаційна машина може не зупинитися на Україні та розпочати наступ на Молдову. Кремль має чіткий план вторгнення до Молдови.

Росія хоче створити "другий фронт"

Як повідомили джерела 24 каналу в контррозвідці, Росія розробила чіткі плани вторгнення до Молдови. Ймовірний успіх збройних сил Росії призведе до "другого фронту" на Південно-Західному напрямку.

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Відкриття другого фронту має стратегічне значення, адже він стягуватиме на себе людські резерви та техніку Збройних Сил України. Щобільше, у контррозвідці заявили, що присутність російських військ у цьому регіоні дестабілізуватиме політичну ситуацію на Балканах.

Путін може реалізувати "донбаський сценарій"

Існує загроза, що Росія порушить територіальну цілісність Молдови та визнає незалежність невизнаного Придністров'я, як зробила це з окупованими частинами Донецької та Луганської областей України.

Це допоможе Росії постачати велику кількість зброї до Придністров'я, хоча зараз Путін фактично відрізаний від цього регіону. У майбутньому російський диктатор може захотіти приєднати невизнану республіку до складу Росії.

Росія планує висадити десант у Придністров'ї

За даними українських контррозвідників, Росія планує здійснити висадку повітряного десанту на літаках Іл-76 та гелікоптерах у Придністров'ї. Літаки та гелікоптери буцімто летітимуть з окупованого Криму.

Через те, що Придністров'я географічно відрізане від Росії, у Путіна немає достатніх можливостей, щоб безпечно пролетіти над Одещиною. Російська авіація може бути збита українською ППО.

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Російські армії потрібно створити "коридор"

Щоб постачати боєприпаси у Придністров'я та посилювати підрозділи, Росії потрібно створити "коридор" через територію України. Йдеться про сухопутний "коридор" із захопленого Херсона через Миколаївську та Одеську області.

При цьому росіянам не уникнути атак ЗСУ, через що створення коридору наразі неможливе.

Однак російські окупанти завдали ракетник ударів по Одещині. Метою обстрілів було ускладнити сполучення між Білгород-Дністровським та Саратським районами Одещини.

За інформацією контррозвідників, окупанти можуть спробувати висадити десант у ці райони, після чого пробитися до Придністров'я.

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Путін атакуватиме 9 травня

Датою вторгнення Росії у Молдову може стати 9 травня чи один з найближчих днів. На "День перемоги" Путін може оголосити визнання Росією незалежності Придністров'я.

Російські спецслужби можуть планувати висадку десанту в Тирасполі одночасно з організацією заколотів та протестів у Кишиневі. За даними українських контррозвідників, російські спецслужби розглядають можливість роздмухування заворушень і заколотів у Молдові.

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Напружена ситуація у Молдові

Напруга в Молдові почала рости наприкінці квітня після того, як у Придністров'ї сталася серія терактів. Через це особовий склад силових структур регіону перевели на "казармовий стан", а також посилили контроль на блокпостах.

На цьому тлі Росія на офіційному рівні пригрозила Молдові, поставивши під сумнів безпеку Кишинева.

Президентка Молдови Майя Санду визнала, що в країни немає боєздатної армії. У Європейському Союзі планують надати Молдові додаткове військове обладнання, щоб зменшити загрози, які виникли через війну Росії проти України.

У британському виданні The Times повідомили, що Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову. У Генштабі ЗСУ повідомили, що родини офіцерів російських військ у Придністров'ї готують до евакуації.

Раніше – Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову, – The Times: дивіться відео