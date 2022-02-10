Росія скасувала блокаду Азовського моря просто посеред зустрічі "Норманді"
Джерело:Андрій Клименко у фейсбуці
У Берліні 10 лютого відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Просто посеред перемовин Росія скасувала блокаду Азовського моря.
Про це повідомив Андрій Клименко на своїй сторінці у соцмережах. Водночас він оприлюднив документ, надісланий агресором українському Центру навігаційно-гідрографічної інформації.
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Морські новини про перекриття Азовського моря. Без коментарів. Все підкреслено. Працюємо,
– зазначив журналіст.
Росія скасувала блокаду Азовського моря / Фото Андрія Клименка
Що відомо про зустріч "Норманді"
У Берліні 10 лютого близько 15 години розпочалася зустріч політичний радників лідерік країн-членів "норманської четвірки". У складі української делегації – глава Офісу Президента Андрій Єрмак і перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Очільник ОП розповів, що однією з цілей на переговорах буде розблокування роботи ТКГ з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.Зверніть увагу! В Парижі 26 січня пройшла зустріч радників. Це були перші перемовини у норманському форматі від грудня 2019 року. Вони тривали 8 годин.
Блокада морів з боку Росії: коротко
- Росія хоче закрити райони Чорного та Азовського морів з 13 по 19 лютого.
- В акваторії мають пройти так звані ракетні та артилерійські "навчання". За попередньою інформацією, жодних коридорів для торговельних суден не передбачено.
- Олексій Резінков заявив, що Україна очікує відповіді від європейських партнерів. Водночас у ВМС зпевнили, що готові до будь-яких провокацій з боку країни-агресора.
- Своєю чергою Олексій Данілов розповів, що на виїзному засіданні Ради національної безпеки й оборони 11 лютого обговорять цю ситуацію й те, які ризики вона несе.
- У МЗС України поінформували про рішучий протест через блокаду морів.
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Текст публікації Андрія Клименка:
Морські новини про перекриття Азовського моря. Без коментарів. Все підкреслено. Працюємо.