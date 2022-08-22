Нахабство, – Зеленський про скликання росією Радбезу ООН щодо ЗАЕС

росія обстрілює українські міста й при цьому цинічно скликає Раду безпеки ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС. Президент Володимир Зеленський заявив, що росія "грається з міжнародними структурами".

росія збирає Радбез ООН, щоб обговорити власні провокації, – Зеленський

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час звернення до українців, повідомляє 24 канал. Глава держави повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які росія застосувала проти України, наближається вже до 3,5 тисяч.

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При цьому Зеленський зазначив, що удари російської артилерії неможливо порахувати, оскільки їх вкрай багато й вони інтенсивні.

На тлі обстрілів, як підкреслив президент, росія цинічно збирає Радбез ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС, яку саме російські військові обстрілюють і погрожують підірвати.

При цьому держава-терорист ще не припиняє гратися з міжнародними структурами і вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС,

– сказав Зеленський.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

російські військові 4 березня захопили Енергодар та окупувала Запорізьку АЕС. У серпні окупанти постійно обстрілюють атомну станцію та замінували ЗАЕС.

На початку місяця було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Також снаряди окупантів впали біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Під час ще одного обстрілу російські військові ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива та в енергоблок на ЗАЕС.

Унаслідок обстрілів на Запорізькій АЕС було пошкоджено естакаду, а також є ризик порушення норм радіаційної безпеки.

Україна звернулася до МАГАТЕ та ООН з проханням відправити місію на Запорізьку АЕС.

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