Росія – спонсор міжнародного тероризму, а Путін – боягуз, – спікерка Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вважає, що Росію необхідно додати до списку країн, що спонсорують міжнародний тероризм. А президента Володимира Путіна вона просто назвала боягузом.

Про це Ненсі Пелосі заявила під час інтерв'ю. Вона підкреслила, що підтримує звернення України до Конгресу, в якому наша держава просить визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм.

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Росія повинна бути у списку держав-спонсорів тероризму

Безперечно, я виступаю за це вже давно. Якщо Росія не включена до списку держав-спонсорів тероризму, то порвіть і викиньте такий список,

– прокоментувала Пелосі звернення України.

Спікерка додала, що Володимир Путін – не лише лідер держави, яка володіє ядерною зброєю. Ця країна, підкреслила Пелосі, ще й вдерлася на територію України. Причому очільник Росії продовжує не лише залякувати весь світ використанням тактичної ядерної зброї. Він ще й буквально заохочує військових своєї країни вбивати, ґвалтувати та викрадати людей. На думку спікерки, усе це немає нічого спільного з поведінкою цивілізованої людини.

Путіна Пелосі назвала боягузом

Путін – боягуз. Він воює проти цивільного населення. Він воює проти дітей. Він використовує це як зброю у війні,

– підкреслила Пелосі.

Відтак, вона переконана, що Росія обов'язково повинна опинитися у списку країн-спонсорів тероризму. Ба більше, вона висловила надію, що так і станеться. А відповідне рішення, додала Пелосі, у США повинен ухвалити президент Джо Байден.

Ненсі Пелосі підкреслила, що наявність Росії у цьому списку ще більше б розв'язала руки. Мовляв, це дозволило б продовжувати накладати санкції проти країни. Тож, переконана вона, відповідне рішення необхідно ухвалити.

Нагадаємо, що Верховна Рада 3 травня ухвалила звернення до Палати представників, а також Сенату США. У ньому вона попрохала визнати Росію країною, яка спонсорує міжнародний тероризм.

Напередодні Ненсі Пелосі відвідала Україну

Так, 1 травня спікерка Палати представників США прибула до Києва. Вона зустрілася на Банковій з президентом Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Володимир Зеленський нагородив Пелосі орденом княгині Ольги. Цей жест – знак подяки політикині за вагомий внесок у зміцнення співпраці України та США. А також відзнака підтримки суверенної, незалежної та демократичної України.

Після візиту до столиці Ненсі Пелосі підкреслила, що Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч з Україною. І робитимуть вони це до перемоги нашої держави над країною-агресоркою.

Пізніше Володимир Зеленський подякував Ненсі Пелосі за візит до столиці. Він додав, що під час зустрічі з політикинею вдалося обговорити ленд-ліз. Він, нагадаємо, допоможе посилити Україну в боротьбі проти Росії, а також за свою свободу.

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