Втрата Півдня буде для росії символічним провалом, – радник голови МВС

ЗСУ успішно контрнаступають на Херсонщині. Саме тому ворог стягує техніку та особовий склад на Південь, готуючись до оборони.

Українці завдяки своїй силі духу та мотивованості продовжують чинити опір "другій армії світу". Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Стягують на Південь все, що можуть

Смірнов наголосив, що українці мають пишатися тим, що дають відсіч окупантам. Однак важливо пам'ятати, що у ворога все ще є досить сильні війська. Зараз ключова історія, за його словами, буде концентруватися на Півдні. Тому росіяни перекидають туди все, що можуть,

За інформацією Смірнова, росіяни перекинули на Південь 35 армію, що "відома" своїми звірствами на Київщині, зокрема в Бучі.

Втрата регіону означатиме провал

Вони перекидають і стягують туди абсолютно всі війська. Вони формують нові батальйонно-тактичні групи, які доукомплектовують як озброєнням, так і особовим складом, який був призваний, зокрема за прихованою мобілізацією. Тому що втрата Півдня буде мати для них символічний провал,

– зауважив Ростислав Смірнов.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що коли ЗСУ відвоюють Південь – окупантам буде важко пояснити своєму населенню, що ж це за "спецоперація" така і чому вони зазнають втрат.

Ростислав Смірнов про ситуацію на Півдні: дивіться відео

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Ситуація на Херсонщині: останні новини

Ніч на 29 липня виявилась для окупантів на Херсонщині досить "гарячою". Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, ЗСУ влучили по 5 ворожих об'єктах. Поблизу Нової Каховки – 2 цілі, по одній – у Чорнобаївці, Олешках та Брилівці.

Також Юрій Соболевський розповів, що росіяни змушують херсонців до співпраці з фсб. Окупанти затримують людей посеред вулиці та вимагають підписати папірці про співпрацю з ними. А потім лякають, якщо СБУ дізнається про ці "документи" – людина отримає кримінальне покарання.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що серед росіян почастішали випадки дезертирства. За його словами, окупанти перевдягаються в цивільне та намагаються втекти з фронту.

Також Сергій Хлань заявив, що на Херсонщині вже настав переломний момент. На його думку, регіон звільнять до вересня.

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