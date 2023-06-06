Всі думають, як робити, щоб світ не постраждав, – Зеленський про обстріл аміакопроводу

Ворожий обстріл пошкодив аміакопровід на Харківщині. На щастя, станом на зараз небезпеки від розгерметизації немає.

Ситуацію тримають під контролем. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Росія вдарила по аміакопроводу

Президент зазначив, що станом на зараз люди перебувають в безпеці. Їх готові евакуювати, якщо виникне необхідність.

Там 3 невеличкі села, нам зрозуміла кількість населення. Це та частина Харківської області, тих сіл, які деокуповані. В одному селі – 11 сімей, в іншому – 30 – 40. Приблизно ось такий розмір. Це ті сім'ї які не хотіли виїжджати, не хотіли ще до підриву аміакопроводу. Це частина того аміаку, про який всі говорять. Але ви бачите, як питання вирішується. Всі думають, як робити, щоб світ не постраждав,

– зауважив український лідер.

Аміакопровід Тольятті – Одеса зупинив роботу в день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року. За словами Зеленського, Україна може її відновити.

"Якби ви запитали мене, чи можемо ми відновити цю роботу, то ми розуміємо, що так, якщо це буде потрібно", – заявив глава держави.

Удар по аміакопроводу на Харківщині: коротко

У Харківській області 5 червня внаслідок російського обстрілу сталася розгерметизація на аміакопроводі. Там розгорнули Штаб з ліквідації наслідків удару.

Очільник Куп'янської міської військової адміністрації заявив, що загрози для місцевих жителів немає. Проте зберігається можливість ворожих атак, тому цивільним важливо знати, що робити під час витоку аміаку.

Варто зауважити, що удар по аміакопроводу прийшовся саме на лінію розмежування. Директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол повідомив, що прорив трапився неподалік села Масютівка.

Раніше в ООН пропонували відновити роботу аміакопроводу Тольятті – Одеса в обмін на розблокування Росією "зернової угоди".