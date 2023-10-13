Росія вдарила по Покровську, зруйновані будівлі: є загиблий і багато поранених

Російські військові 13 жовтня атакували Покровськ у Донецькій області. Унаслідок атаки окупантів є руйнування і чимало постраждалих.

Росіяни вдарили по Покровську зранку. За попередньою інформацією станом на 10:00 загинула 1 та постраждало 12 осіб.

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З-під завалів вдалося врятувати 3 людей

Унаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано дві адміністративні будівлі. Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 3 особи.

У Нацполіції повідомили про 13 постраждалих унаслідок обстрілу Покровська. За попередніми даними, Росія атакувала місто двома ракетами з ОТРК "Іскандер-М". Обстріл стався близько 8:30.

Правоохоронці допомагали діставати поранених з-під уламків і доправляти їх до лікарні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що жертвою атаки Росії став чоловік. Від атаки армії Росії зазнали поранень 8 співробітниць державної установи та двоє відвідувачок.

Потерпілим з контузіями, переламами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу. Наразі розбір завалів триває.

Наслідки обстрілу Покровська / Фото ДСНС, поліція, Офіс генпрокурора

Що відомо про попередні обстріли Покровська

Російські окупанти 7 серпня завдали ракетного удару по будинку в Покровську. Кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів склала 10 осіб. Окрім того, поранено загалом 82 людини.

Тоді російські військові завдали два удари по центру міста з інтервалом у декілька десятків хвилин. Коли поліція прибула після першої атаки, стався другий вибух.

Унаслідок атаки ворога було пошкоджено дев'ятиповерхівку та п'ятиповерхівку, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

У ЗСУ, коментуючи обстріли Покровська, заявили, що повторні удари окупантів по житлових будинках в Україні стали нацистською практикою росіян.

Зазначимо, що Покровськ розташований приблизно за 35 – 40 кілометрів від зони активних бойових дій.