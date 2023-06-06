Росія вдруге обстріляла аміакопровід на Харківщині: зафіксували 6 прильотів

Російські окупанти 5 червня атакували аміакопровід у Харківській області. Наступного дня трапилася ще одна атака.

Обстріл стався біля Масютівки. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Окупанти вдруге обстріляли аміакопровід на Харківщині

О 21:21 Синєгубов повідомив про чергову ворожу атаку.

Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район помпової станції біля села Масютівка,

– зазначив голова ОВА.

За його словами, станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано. Ситуація в районі обстрілу контрольована.

Що таке аміак Це отруйний безбарвний газ, який має характерний різкий запах. Першочергово аміак подразнює очі й дихальні шляхи. Якщо людина вдихає велику його концентрацію, то може отруїтися. Серед симптомів отруєння аміаком – прискорення серцебиття та пульсу, можливі судоми, ядуха, різь в очах, сльозотеча, нежить, кашель, почервоніння і свербіж шкіри тощо.

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Удар по аміакопроводу на Харківщині: коротко