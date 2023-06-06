Росія вдруге обстріляла аміакопровід на Харківщині: зафіксували 6 прильотів
Джерело:Олег Синєгубов
Російські окупанти 5 червня атакували аміакопровід у Харківській області. Наступного дня трапилася ще одна атака.
Обстріл стався біля Масютівки. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Окупанти вдруге обстріляли аміакопровід на Харківщині
О 21:21 Синєгубов повідомив про чергову ворожу атаку.
Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі. Зафіксовано загалом 6 прильотів в район помпової станції біля села Масютівка,
– зазначив голова ОВА.
За його словами, станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано. Ситуація в районі обстрілу контрольована.
Що таке аміакЦе отруйний безбарвний газ, який має характерний різкий запах. Першочергово аміак подразнює очі й дихальні шляхи. Якщо людина вдихає велику його концентрацію, то може отруїтися. Серед симптомів отруєння аміаком – прискорення серцебиття та пульсу, можливі судоми, ядуха, різь в очах, сльозотеча, нежить, кашель, почервоніння і свербіж шкіри тощо.
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Удар по аміакопроводу на Харківщині: коротко
- На Харківщині 5 червня внаслідок чергового російського терористичного обстрілу сталася розгерметизація на аміакопроводі Тольятті – Одеса. В області розгорнули Штаб із ліквідації наслідків ситуації. Синєгубов розповів, що на місці працювали усі профільні служби.
- За словами очільника Куп'янської міської військової адміністрації, загрози для місцевих жителів не було. Однак обстріли можуть повторитися, тому цивільним важливо знати, що робити під час витоку аміаку.
- Директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол повідомив, що удар по аміакопроводу прийшовся саме на лінію розмежування – прорив трапився неподалік села Масютівка.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що для евакуації місцевих все готово. Людей вивезуть, якщо буде така необхідність. Проте її поки немає.