"Сусід мігрант – повідом у військкомат": Росія пробила чергове дно підходами до мобілізації

Росія кидає на війну проти України зеків, злочинців та свої етнічні меншини з різних регіонів. Зокрема, з Бурятії та Дагестану. Уже навіть почали "заангажовувати" інші категорії населення – ромів та мігрантів.

Приміром, 12 грудня в Ленінградській області з декількох таборів забрали у військкомати від 30 до 50 ромів. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що згодом їх відправлять на фронт.

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Як Росія вербує ромів та мігрантів на фронт

"Я хочу це побачити, дуже хочу побачити. Вже забрали майже всіх мігрантів. Нещодавно побачила у Підмосков'ї плакати "Родина-мать зовёт!", на яких написано "якщо ти знаєш, що твій сусід мігрант – повідом про це у військкомат"", – зауважила Ольга Романова.

Також поступово починають пустувати в'язниці, оскільки російське керівництво відправляє на війну проти України тисячі зеків. Свого часу активним вербуванням ув'язнених займався покійний ватажок "Вагнерівців" Євгеній Пригожин. Наразі відомо, що у тюрмах залишається близько 200 тисяч злочинців, яких, імовірно, лишили на десерт. Повідомляється, що до початку повномасштабного вторгнення у Росії нараховували 420 тисяч зеків.

Крім того, російська влада почала затримувати й залучати на війну проти України іноземців із простроченими російськими візами, які намагаються потрапити з Росії до Фінляндії.

Також відомо про кілька випадків вербування на війну біженців з Іраку й Сомалі. Російська влада змогла завербувати десятки іноземців.

Як результат, через різке збільшення потоку мігрантів уряд Фінляндії 28 листопада заявив про закриття всіх контрольно-пропускних пунктів на сухопутному кордоні з Росією на два тижні: з 30 листопада до 13 грудня.

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