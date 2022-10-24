Росія видала чергове фейк-звинувачення у бік Києва щодо "брудної бомби", вплутавши Британію

Міноборони Росії знову видало фейкове звинувачення на адресу України щодо буцімто підготовки до застосування "брудної бомби". У Кремлі цинічно брешуть, що Україна начебто готує підірвати ядерну бомбу, щоб звинуватити Росію.

Як пишуть російські ЗМІ, Міноборони Росії стверджує, що начебто має дані про контакти Офісу Президента України з Великою Британією "з питання отримання технології створення ядерної зброї". При цьому в Україні наголошували, що є відданою стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, пише 24 канал.

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У Кремлі вигадали звинувачення про підготовку Україною "брудної бомби"

Також у Росії цинічно заявляють, що в Україні начебто "є вся виробнича база та науковий потенціал для створення "брудної бомби", включаючи три АЕС". Втім, саме Росія обстрілює Запорізьку АЕС та окуповувала ЧАЕС. Також не варто забувати, що російські ракети пролітали критично низько над іншими атомними станціями України.

У Росії погрожують, що "готові до виконання завдань в умовах радіоактивного зараження". У Кремлі брешуть, що намагаються протидіяти можливим "провокаціям з боку України", хоча наша країна не створює жодної загрози.

У Москві навіть вигадали, чому Україна буцімто має мотив для використання "брудної бомби". У Кремлі вважають, що на 243 день війни Україні раптом знадобилося залякати місце населення та збільшити потік біженців у Європу.

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Росія вигадала мотив для застосування "брудної бомби"

При цьому Міноборони Росії скаржиться, що Київ хоче виставити Росію ядерним терористом. Однак для цього Україні абсолютно не потрібно здійснювати якісь провокації, адже Росія окупувала Запорізьку АЕС та замінувала її. Саме це є ядерним тероризмом.

Росія заявляє, що Київ буцімто "планує замаскувати підрив "брудної бомби" під нештатне спрацювання російського ядерного боєприпасу малої потужності".

У своїй заяві Міноборони Росії намагається залякати країни Заходу. Там стверджують, що застосування "брудної бомби" призведе до радіоактивного зараження місцевості на площі до декількох тисяч квадратних метрів, включно з територією Польщі.

. Відповідні заяви Росії можуть свідчити, що саме Кремль готується до застосування відповідної зброї. Таку тактику Росія використовувала неодноразово. Спершу Москва звинувачувала Україну, після чого сама вдавалася до провокацій. Також Росія намагається дискредитувати Україну в очах союзників, щоб ті не надавали допомогу нашій країні та схиляли до переговорів, які вигідні Кремлю.

У Росії поширюють фейк, що роботи щодо "брудної бомби" на завершальній стадії і буцімто Україна може "використовувати радіоактивні речовини із відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС".

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Шойгу обдзвонює західних міністрів через "брудну бомбу"

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу". В Інституті вивчення війни заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.

За даними аналітиків, у Кремлі усвідомлюють, що українська сторона та міжнародні лідери розуміють такі заяви, як "попередження" з боку Росії. Тобто, Росія підвищує ставки та готова до застосування ядерної зброї.

Через дезінформаційну кампанію Росії міністр оборони України Олексій Резніков запросив моніторингові місії ООН та МАГАТЕ. Для спостерігачів відкриті усі ядерні об'єкти України.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала.

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