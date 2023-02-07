Росія передала Ірану вкрадену в Україні зброю, а той відправить балістичні ракети, – WSJ
7 лютого 2023, 14:22Читать новость на русском
Джерело:The Wall Street Journal
Країна-терористка передала Ірану озброєння, яке загарбники захопили в Україні. Окупанти вкрали його після боїв зі Збройними Силами.
Зауважимо, що Іран та Росія планують збудувати завод з виробництва вдосконалених дронів Shahed. Також Тегеран планує поставити загарбникам 6 тисяч безпілотників.
До речі Іран та Росія пов'язали банківські системи для спрощення переказів
Росія передала Ірану захоплену в Україні зброю
Як повідомили офіційні особи, Москва надала Ірану зброю, захоплену на полі бою в Україні, яку вони намагаються переробити.
Зазначається, що Іран погодився надати Москві балістичні ракети. Поки що офіційні особи США заявили, що немає жодних ознак того, що Тегеран вже відправив такі ракети до Росії.
Як Росія співпрацює з Іраном
- Іран і Росія об’єднали свої міжбанківські системи переказів, щоб сприяти активізації торгівлі та фінансових операцій, оскільки і Тегеран, і Москва страждають від західних санкцій.
- Росія заявила, що відправить Ірану ескадрилью винищувачів в обмін на дрони, вартість яких в рази менша. Нерівноцінний обмін пояснюється тим, що Росія не може робити ці дрони.
- Москва та Тегеран будують новий торговий маршрут для того, щоб транспортувати заборонені продукти та зброю. Вони інвестують в нього до 25 мільярдів доларів.
- Також Росія підписала з Іраном угоду. Документ уклали таємно і він передбачає виробництво іранських дронів для війни в Україні.
- 5 листопада 2022 року Іран визнав, що передавав Росії дрони. Проте нібито тільки до 24 лютого, що виявилось неправдою.
- Експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса заявив, що співпраця Росії та Ірану у військовій сфері набуває все більших масштабів. Якщо починалось усе із постачання дронів-камікадзе, то нині мовиться про постачання іранських балістичних ракет до Росії, але це лише ситуативне партнерство і воно не означає міцної дружби.