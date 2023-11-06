Число лякає: Росія за добу випустила по Херсонщині рекордну кількість авіабомб

Російські військові тероризують Херсонську область, обстрілюючи регіон з різного озброєння. Окупаційні сили встановили новий сумний рекорд за кількістю авіаударів по Херсонщині.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що за минулу добу російські військові випустили по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб. За його словами, це найбільша кількість за весь час.

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Російські військові обстріляли Херсон

У жовтні представниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк теж заявляла про рекордну кількість авіабомб, якими Росія атакувала Херсонську область. Тоді мовилося про 36 авіабомб за добу.

Відтак, можна констатувати, що росіяни у понад удвічі перевершили попередній показник.

Клименко повідомив, що ввечері 5 листопада російські військові вдарили по Херсону. Унаслідок атаки пошкоджено 4 багатоповерхові будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі.

Водночас минулося без постраждалих.

Близько 3 ночі 6 листопада росіяни знову обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджено два приватні будинки. Окрім цього, вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав.

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