Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, і вже заповнює склади, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини розповів, що росіяни виробляють більше зброї, ніж потребують на війні в Україні. За його словами, Кремль наповнює склади.

Борис Пісторіус розповів, що наразі військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів.

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Що каже Німеччина про вироблення зброї Росією

Зі збільшенням витрат на озброєння та порядком військової економіки значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади,

– сказав німецький міністр.

Він також застеріг щодо подальших амбіцій диктатора Владіміра Путіна.

"Тепер ви можете бути наївними й сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що в нього є плани або можуть бути", – пояснив Борис Пісторіус.

Німеччина попереджала про загрозу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася. Адже Кремль виробляє в 10 разів більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в ЗСУ. Міністр пояснив, що росіян зупинить тільки єдиний фронт всієї України та всіх її партнерів.