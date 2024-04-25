Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, і вже заповнює склади, – Пісторіус
Джерело:n-tv
Міністр оборони Німеччини розповів, що росіяни виробляють більше зброї, ніж потребують на війні в Україні. За його словами, Кремль наповнює склади.
Борис Пісторіус розповів, що наразі військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів.
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Що каже Німеччина про вироблення зброї Росією
Зі збільшенням витрат на озброєння та порядком військової економіки значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади,
– сказав німецький міністр.
Він також застеріг щодо подальших амбіцій диктатора Владіміра Путіна.
"Тепер ви можете бути наївними й сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що в нього є плани або можуть бути", – пояснив Борис Пісторіус.Зверніть увагу! Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася. Адже Кремль виробляє в 10 разів більше зброї на тлі нестачі засобів протиповітряної оборони в ЗСУ. Міністр пояснив, що росіян зупинить тільки єдиний фронт всієї України та всіх її партнерів.
Німеччина попереджала про загрозу
- Глава Міноборони Німеччини ще взимку 2024 року заявив, що Росія може напасти на країну НАТО. Борис Пісторіус довіряє експертам, які кажуть про ймовірну війну протягом найближчих кількох років.
- Німецькі експерти переконані, що Кремль може напасти на одну з держав Альянсу орієнтовно через 5 – 8 років.
- Згодом німецька преса назвала два основні сценарії перебігу подій. У першому випадку Кремль може напасти на Альянс через Швецію, атакувавши острів Готланд. У другому – через країни Балтії (Литву, Латвію та Естонію).
- Вже весною 2024 року президент Польщі Анджей Дуда заявив, що він бачив звіт німецьких експертів, згідно з яким, можливо, на межі 2026 – 2027 років Путін, перевівши свою економіку на військові рейки, матиме такий військовий потенціал та буде здатен атакувати НАТО. Дуда запевнив, що Альянс має два – три роки.