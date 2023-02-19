Скаржаться на командування мінімум з 3 причин: які настрої в російській армії

У російських військових з кожним днем загарбницької війни, яку вони ведуть проти України, морально-психологічний стан значно погіршується.

Про це 24 Каналу розповіла командирка мінометного взводу Ольга Бігарь. Вона зазначила, що на відміну від української армії, у військового керівництва окупантів жахливе ставлення до своїх підлеглих.

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Українці дуже сильно еволюціонували

Вона наголосила, що зараз росіяни дуже активно скаржаться на своє військове командування з наступних причин:

у них дуже великі хабарі за те, щоб отримати короткострокову відпустку;

за те, щоб отримати короткострокову відпустку; родичам військовослужбовців доводиться з абезпечувати їх харчами, речами , що абсолютно неприпустимо в нашій армії;

, що абсолютно неприпустимо в нашій армії; скаржаться на поганий морально-психологічний стан, що до них погано ставляться: б'ють, гвалтують, принижують, піддають тортурам, що теж нереалістично в умовах української армії.

У нас навпаки один одному допомагає в бойових умовах, брат братові плече готовий підставити. Зараз наш народ дуже сильно еволюціонував. Наші думки змінились з того – "шукаймо крайнього", на те – "у нас є ворог, об'єднаймось, будемо разом боротися і йти до цілей",

– підкреслила захисниця.

На її думку, це є той крок, який дозволить нам реформувати наше суспільство і стати повноцінним членом Європи.

"І наші діти будуть жити в кращій країні", – впевнена вона.

Ольга Бігарь про морально-психологічний стан окупантів: дивіться відео

Або вони виконують наказ, або їх вбивають

Також Бігарь припустила, що нам ніхто не повідомить реальних цифр, скільки загинуло і поранено військових в російській армії.

Там приховується кількість 200-х, 300-х, 400-х. І постійно підтягуються нові резерви. Тобто в них людський ресурс є,

– додала вона.

За її словами, доки на Бахмутському напрямку активну участь у бойових діях брали підрозділи ПВК "Вагнер", їхня мотивація була дуже проста: або вони виконують наказ, або їх вбивають.

Люди, які мають строки ув'язнення, приходять служити туди для того, щоб отримати звільнення з тюрми. 3 – 6 місяців вони відбувають службу, і якщо залишаються живі-здорові, їдуть назад. Якщо ж не виконують наказ, їх вбивають на місці. Така мотивація не досить людяна, але вона очевидна,

– вважає командирка мінометного взводу.

Вона зауважила, що водночас з мотивацією кадрових російських військових все набагато гірше. Їх не вбивають за те, що вони не виконують наказ. Вони ще мають якісь права, хоч і не великі.

"Тому у них мотивація ще нижче, ніж у "вагнерівців". А у нас мотивація – захистити свій дім, свою сім'ю, своїх рідних. Тут порівнювати навіть неможливо", – резюмувала Ольга Бігарь.

Ситуація на Бахмутському напрямку